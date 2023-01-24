Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe , Kayserispor'la eşleşirken Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray ise Türkiye Kupasi Çeyrek Finali'nde Başakşehir'i konuk edecek.

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Bu eşleşmenin ardından Başakşehir'den flaş bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.









LİG MAÇINDA FARKLI SKOR

Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray , deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 7-0 gibi tarihi bir skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray'ın gollerini; 14, 59 ve 85. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+4. dakikada kendi kalesine Youssouf Ndayishimiye, 65. dakikada Dries Mertens ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.









GALATASARAY'DAN YANIT

Başakşehir'in paylaşımının ardından Galatasaray'dan da sosyal medyadan yanıt geldi.







