İstanbul ekibi Medipol Başakşehir sürpriz bir hamle yaparak yıldız golcü Samuel Eto'o'yla görüşme gerçekleştirdi.

Başakşehir istenilen yüksek bonservis ve iki büyük takımın Vedat Muriç transferinde rol oynaması nedeniyle geri çekildi. Bu karar sonrasında rotasını Eto'o'ya çeviren Başakşehir kısa sürede transferi bitirmeyi planlıyor.

Görüşme yapıldı

Taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu geçerken anlaşma sağlanması halinde Eto'o en kısa sürede sağlık kontrolünden geçirilip Başakşehir'e imzayı atacak.

38 yaşındaki Eto'o daha önce Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyerken geçen sene Qatar SC takımına transfer olmuştu.

Süper Lig'de toplam 89 maça çıkan Eto'o 50 gol atıp 15 de asist yapmıştı. (Skorer)