Dört sezon Medipol Başakşehir forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu, 104 gün sonra 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’na bu kez Fenerbahçe formasıyla, eski takımına karşı sahaya çıktı. Deneyimli futbolcu, son olarak 12 Mayıs 2019’da Medipol Başakşehir’in sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendiği maçta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’na çıkmıştı. Turuncu-lacivertli taraftarlar da eski kaptanlarını unutmadı ve tribüne üzerinde Emre Belözoğlu’nun fotoğrafının da yer aldığı "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" yazılı pankartı astı. Emre Belözoğlu’nun oğlu Ömer Akif ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kızı Sena, üzerlerinde turuncu-lacivertli forma ile karşılaşma öncesinde Emre’ye çiçek verdiler.

Emre Belözoğlu da Medipol Başakşehir’in takım fotoğrafında Fenerbahçe forması ile yer aldı. İki takım taraftarları da Emre Belözoğlu’na alkışlarla destek verdi. Emre, Medipol Başakşehir formasını ise son kez 19 Mayıs 2019’da Galatasaray ile deplasmanda oynanan mücadelede giymişti.

Arda Turan’ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi.

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