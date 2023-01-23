Süper Lig 'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Başakşehir'de bir yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Cengiz Ünder'i 2017 yılında 14 milyon euroya Roma'ya gönderen Başakşehir, tarihinin en büyük futbolcu satışını yapmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, Fransa Ligue 1 takımı Nice ile Youssouf Ndayishimiye için anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yi Fransa'ya göndermeye hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre Başakşehir, Nice ile Youssouf Ndayishimiye transferi için bonuslar dahil 16 milyon euro ve sonraki satıştan %20 payda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Burundili futbolcunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılmak için yola çıkması bekleniyor.

Net bonservis bedeli resmen açıklandığında Başakşehir, 14 milyon 250 bin euroluk Cengiz Ünder'i geçip tarihinin en büyük futbolcu satışını yapmış olacak.









ÇİNLİ STOPER

Başakşehir, Guangzhou FC'de top koşturan stoper Shaocong Wu'yu transfer ettiğini duyurdu. 1.92 boyundaki 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e transfer olan ilk Çinli oyuncu oldu. Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC'da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu'yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Youssouf Ndayishimiye'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Başakşehir'de stoper arayışları hız kazandı. İstanbul ekibi tanıdık bir ismi gündeme aldı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, bonservisi elinde bulunan Edgar Ie’ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Edgar Ie transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul’a geldi.

SAKATLIĞI BÜYÜK ENGEL OLDU

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Edgar Ie, Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı.

ALTAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık tespit edilmiş, futbolcu bir süre önce de Portekiz'de ön çapraz bağ ameliyatı geçirmişti.

Bordo-mavili kulüp, Gineli stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP'a bildirmişti.







