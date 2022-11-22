Sivasspor ’un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Süper Lig ’in 14 haftalık bölümünde 4 golle takımın skor yükünü taşıdı. Sivas temsilcisinin ligde attığı 13 golün 4’ünde imzası bulunan Saba, Dünya Kupası arasına girilirken ise kriz çıkardı. Sezon başında sözleşme imzalarken kontratına, “Anlaştığı rakamı getirirse istediği zaman ayrılabilir” maddesi koyduran yıldız oyuncu, kulübüne ayrılmak istediğini iletti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Sivasspor, takımı sırtlayan oyuncunun kalmasından yana. Saba’nın bu flaş kararının arkasındaki gerçek ise şaşırttı. İsrailli futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etmek istiyor.

Son karar yönetimde

Oyuncunun menajerinin İstanbul ekipleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde Başakşehir’in ilgisinin fazla olduğu ifade edildi. Sabia sözleşmesini feshederse sezonun ikinci yarısında Turuncu-Lacivertli formayı giyebilir. Bu konuda Sivasspor Yönetimi’nin tavrı belirleyici olacak.





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