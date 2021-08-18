Başakşehir'de sağ bek Rafael ile yollar ayrıldı. Brezilyalı oyuncunun daha önce forma giydiği Fransa'ya dönmesi bekleniyor.

Rafael'in özellikle kardeşi Fabio'nun formasını giydiği Nantes ile ilgili tweetleri beğenmesi Fransız ekibine transfer iddialarını güçlendirdi. Bir sağ bek takviyesinin beklenmediği Nantes'a transferinin nasıl gelişeceği bilinmese de kendisine yakın isimlerden Fransız gazeteci David Barbet, "Rafa, Fransa'ya hoş geldin" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kardeşi Fabio ile transfer olduğu Manchester United'dan 2015'te ayrılarak Olympique Lyon kadrosuna katılan 31 yaşındaki oyuncu, 2020'ye kadar 5 yıl Ligue 1'de Lyon forması giydikten sonra Başakşehir ile anlaşma sağlamıştı.