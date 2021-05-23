Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın sisteminde kendine yer bulamayan ve sözleşmesi feshedilen Demba Ba, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. The Mag'in haberine göre Demba Ba, 35 yaşında olmasına rağmen iyi durumda olduğunu belirtirken kariyerini de İngiltere'de sürdürme isteğine sahip.

2011'de Alman ekibi Hoffenheim'dan West Ham'a transfer olarak Premier Lig'e gelen Demba Ba, sonrasında Newcastle'a transfer olmuş ve burada büyük başarılara imza atmıştı. Newcastle'da özellikle Papiss Cisse ile oldukça etkili performans sergileyen Demba Ba, 2013'te ise 8.5 milyon Euro karşılığında Chelsea kadrosuna katılmıştı.

İngiltere Premier Lig'deki kariyerini 2014'te Beşiktaş 'a transfer olarak sonlandıran Demba Ba, aradaki Çin maceralarının yanı sıra Türkiye'de Göztepe ve Başakşehir formalarıyla da önemli başarılar sağlamıştı.