"Yolun açık olsun hocam"

İSTANBUL,(DHA) -

Medipol Başakşehir'de yollların ayrıldığı Abdullah Avcı'ya bir video ile veda edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Turuncu lacivertli kulüp, hazırladığı videolu veda mesajında, Abdullah Avcı'nın görev aldığı dönemlerden fotoğraflarına yer verdi. "Yolun açık olsun hocam" başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Avcı için paylaşılan video

DGS KODU: 30.05.2019 - Haber Kodu : 190530126