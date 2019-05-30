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Başakşehir'den Avcı'ya videolu veda

Başakşehir'den Avcı'ya videolu veda

30 Mayıs 2019, Perşembe 15:10
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Başakşehir'den Avcı'ya videolu veda

"Yolun açık olsun hocam"

İSTANBUL,(DHA) -
Medipol Başakşehir'de yollların ayrıldığı Abdullah Avcı'ya bir video ile veda edildi. 
Spor Toto Süper Lig  ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Turuncu lacivertli kulüp, hazırladığı videolu veda mesajında, Abdullah Avcı'nın görev aldığı dönemlerden fotoğraflarına yer verdi. "Yolun açık olsun hocam" başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video büyük beğeni topladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Avcı için paylaşılan video
DGS KODU: 30.05.2019 - Haber Kodu : 190530126

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