Medipol Başakşehir, Nedim Yiğit'in alt yapının başına geçmesinin ardından 4 önemli geç futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

Kulübümüz, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda altyapımıza dört genç yetenek kazandırıldı.

Ajax forması giyen 2002 doğumlu defans Nuri Emre Akşit, Bursaspor’da yetişen 2001 doğumlu orta saha Abdülkadir Çelik ve Ci Group Bucaspor’dan 2003 doğumlu forvet Efecan Barlık ile 2004 doğumlu kaleci Berkin Özgür altyapımıza transfer edildi. İmza töreninde Akademi Direktörümüz Nedim Yiğit yer aldı.

Genç futbolcularımıza ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.