Başakşehir’de yıldızlar gidiyor, Mevlüt kalıyor

Geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar zirve yarışının içinde olmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran ve 67 puanla ikinci sırada ligi tamamlayan Medipol Başakşehir, yapılanmaya gidiyor.

İstanbul ekibi, bu harekâta santrfor bölgesinden başlayacak. Devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı fazla şansı bulamayan 34 yaşındaki Demba Ba ve son dönemlerde çok fazla kadroda tercih edilmeyen 35 yaşındaki Adebayor ile yollar ayrılacak.

Sezon başında kiralık olarak Antalyaspor’a gönderilen Mevlüt Erdinç 2019-2020 sezonunda tekrar takımla birlikte olacak.