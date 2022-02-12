Başakşehir’de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11’de

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferler Pizzi ve Trezeguet’e, Gaziantep FK maçında 11’de görev verdi.

Spor Toto Süper Lig ’in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Bu müsabakaya turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet ile Benfica’dan kiralanan Pizzi, 11’de başladı.

Yeni transferler, Medipol Başakşehir’le ilk antrenmanlarına 9 Şubat Çarşamba günü çıkmıştı.

Eski dostlar Emre Belözoğlu ve Erol Bulut karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Bu müsabaka iki takımın teknik adamları için de ayrı bir önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Fenerbahçe ’de sportif direktörlük yaptığı dönemde Erol Bulut ise sarı-lacivertli takımın başında bulunuyordu. Bulut, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü olmuştu.

Emre Belözoğlu’ndan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının 11’inden 4 değişiklik yaparak Gaziantep FK karşısına çıktı. Belözoğlu; Tolga, Aleksic, Deniz Türüç ve Duarte’nin yerine Pizzi, Trezeguet, Epureanu ve Serdar Gürler’e görev verdi.



