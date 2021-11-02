Başakşehir’de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ligin 11. haftasında dün Adana Demirspor ile karşılaşan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda yapacağı Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Alexandru Epureanu’nun tedavisine fizyoterapistler eşliğinde devam edildi.

Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.