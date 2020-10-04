Başakşehir'de yeni forvet adayı Jean-Kevin Augustin
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, yeni sezona kabus gibi başladı. Okan Buruk'un öğrencileri 4 hafta boyunca gol atmayı unuttu. Bunun üzerine yönetim harekete geçti ve forvet adayı olarak Jean-Kevin Augustin'i gündemine aldı.
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ilk 4 haftada gol atamazken sadece 1 puan alarak hayal kırıklığı yarattı.
Başakşehir, RB Leipzig'in 23 yaşındaki Fransız forveti Jean-Kevin Augustin'i gündemine aldı.
Leipzig'de düzenli forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun kiralanması gündemde.
Hürriyet