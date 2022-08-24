Başakşehir’de ‘Voleybol Turnuvası’ heyecanı başladı

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir’de, ilçe sakinlerinden oluşan takımların yer aldığı voleybol turnuvası başladı. 27 takımın katıldığı turnuvada ilk gün karşılaşmaları kıran kırana geçti.

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Başakşehirli Voleybol Turnuvası, Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı’nda başladı. İlçe sakinleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

AÇILIŞ MAÇININ GALİBİ KAYABEYİ OLDU

Turnuvanın açılış maçı Alıparlar ve Kayabeyi takımları arasında oynandı. Centilmence geçen maçta son sayıya kadar heyecan vardı. Rakibine karşı daha kontrollü bir oyun sergileyen Kayabeyi, açılış maçını 2-0 kazanmayı başardı.

DERECEYE GİRECEK TAKIMLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Günün ikicin maçında ise Genç Pusacık ile Hayatpark PlusSpor karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmayı galip ayrılan takım 2-1’lik skorla Hayatpark Plus Spor oldu. 27 takımın yer aldığı turnuvada maçlar hafta içinde devam edecek. İlçe sakinlerinin kaynaşması ve sosyalleşmesini sağlayacak voleybol turnuvası sonunda dereceye girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek.