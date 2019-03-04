Başakşehir'de Visca farkı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir'de Edin Visca performansıyla göz dolduruyor.

04 Mart 2019, Pazartesi 06:08
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Başakşehir'de Visca farkı

Lider adına şampiyonluk yolunda mücadelede en çok öne çıkan isim Boşnak futbolcu Visca oldu. Her karşılaşmada olduğu bu maçta da etkili bir oyun ortaya koyan başarılı oyuncu, güzel futbolunu attığı golle de süsledi. Visca, 57’de Mossoro’nun pasıyla takımı adına ikinci golü attı. 29 yaşındaki oyuncunun 78’de attığı bir gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi. 24 maçta 10 gole ulaşan tecrübeli oyuncunun, 12 de asisti var.

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