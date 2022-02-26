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Başakşehir'de Trezeguet hızlı başladı! 3 maçta 3. gol

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin tek golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. Mısırlı futbolcu böylelikle turuncu-lacivertli ekiple çıktığı üçüncü maçta 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Trezeguet hızlı başladı! 3 maçta 3. gol

Medipol Başakşehir’in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 3. golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

Spor Toto Süper Lig ’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin tek golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. Pizzi’nin asistinde 25. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı üçüncü maçta 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Trezeguet, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Rizespor karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.

İHA

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ÖZET | Başakşehir - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-2


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