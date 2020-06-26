Başakşehir’de Topal göreve
Galatasaray ile sezonun en kritik maçına çıkacak olan Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk’un tek kararsızlığı stoperde. Skrtel’in cezası nedeniyle o bölgede bir seçim yapmak zorunda olan başarılı hoca, Ponck ve Mehmet Topal arasında deneyimli oyuncuya ağırlık verdiği ifade edildi
Galatasaray’la sezonun en kritik maçına çıkacak olan Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk’un tek kararsızlığı stoperde...Martin Skrtel’in cezası nedeniyle o bölgede bir seçim yapmak zorunda olan başarılı hoca, Ponck ve Mehmet Topal arasında kaldı. Buruk’un idmanlarda Topal’a ağırlık verdiği ifade edilirken seçimini ise maç günü yapacağı bildirildi