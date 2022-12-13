Dünya Kupası arasına 24 puanla 5. sırada giren Başakşehir, Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. İlk hazırlık maçında Hull City ile berabere kalan İstanbul ekibi, ikinci maçında Westerlo'yu mağlup ederek moral depoladı.

Westerlo'yu 2-1'le geçtiler

Başakşehir karşılaşmaya, Volkan Babacan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Chouiar ve Okaka ilk 11'iyle başladı. Westerlo mücadelenin 9. dakikasında Dierckx'in golüyle öne geçti. Başakşehir, önce 38. dakikada Berkay Özcan'ın golüyle eşitliği yakaladı, ardından ise 40. dakikada Chouiar'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Başakşehir-Toulouse maçında 4 gol

Turuncu Lacivertliler, üçüncü maçını Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile oynadı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımını şu 11'le sahaya sürdü: "Muhammed Şengezer, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Aleksic, Serdar, Mounir, Keny." Toulouse Teknik Direktörü Philippe Montanier ise şu 11'le sahada yer aldı: "Dupe, Zanden, Roualult, Costa, Sylla, Van Den Boomen, Dejaegere, Birmancevic, Ratao, Spierings, Dallinga."

Keny ve Deniz Türüç sahnede

Konakladıkları otelin sahasında geçekleştirilen maçta Başakşehir'in gollerini 28. dakikada Keny ile 81. dakikada Deniz Türüç kaydederken, Toulouse'un gollerini 29. dakikada penaltıdan Chaibi, 37. dakikada Dallinga attı.

Sürpriz Hasan Ali Kaldırım kararı

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Başakşehir'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Turuncu Lacivertliler, Ağustos 2020'de bedelsiz olarak Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı Hasan Ali Kaldırım'la ayrılık kararı aldı.

Devre arası gidiyor

Antalya kampında takımda yer almayan 33 yaşındaki oyuncunun devre arasında kulüpten ayrılması bekleniyor. Başakşehir'de çıktığı 63 maçta 1 gol, 5 asistle oynayan Hasan Ali ile birçok Süper Lig ekibinin ilgilendiği gelen haberler arasında.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL