Süper Lig ’in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş ’ı 3-2 mağlup eden Başakşehir'de Stefano Okaka, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı 2 golle galibiyeti getiren isimlerin başına gelen İtalyan forvet, muazzam bir iş çıkardıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Emre Belözoğlu ile çok iyi çalışmalar yaptık'

''Galibiyetten ötürü herkesi tebrik ediyorum. Büyük bir takıma karşı önemli bir maç oynadık. Yeni antrenörümüz Emre Belözoğlu ile çok iyi çalışmalar yaptık. Çok muazzam bir iş çıkardık. Agresif futbol oynadığımız zaman sonuç da geliyor.''

'Gol attıkça kendinizi bulmaya devam edersiniz'

''Bazen sezona iyi başlıyorum, ertesi sene aynısı olmuyor, futbol da böyle bir şey. Takıma faydalı olma anlamında iyi işler çıkardığımı düşünüyorum. Gol attıkça kendinizi bulmaya devam edersiniz ve hep daha fazlasını istersiniz.''







