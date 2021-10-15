Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş ’ı 3-2 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Stefano Okaka atarken, bir gol de Fredrik Gulbrandsen’den geldi. Başakşehir’in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6’ya yükseltti.

Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Çaykur Rizespor ’a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.







