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Başakşehir’de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

25 Şubat 2020, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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Başakşehir’de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig’de dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Pas oyunu ile süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Sporting Lizbon maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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