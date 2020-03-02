  • Spor Haberleri
  • Haberleri
  • Başakşehir'de son dakika görev değişikliği

Başakşehir'de son dakika görev değişikliği

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkan Ahmet Ketenci olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.

02 Mart 2020, Pazartesi 19:02 Son Güncelleme:
- A +
Başakşehir'de son dakika görev değişikliği

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkan Ahmet Ketenci olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.

Konuyla ilgili olarak turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş’nin bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Sn. Ahmet Ketenci Profesyonel Futbol Takımından Sorumlu Asbaşkanlığa, Sn. Fatih Karaca da Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...