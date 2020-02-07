Başakşehir’de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdman, 5’e 2 pas oyununun ardından yapılan orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas’a hareket edecek.