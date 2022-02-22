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Başakşehir'de Serdar Gürler, eski takımı Konyaspor'a karşı

Devre arası transfer döneminde Konyaspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı.

22 Şubat 2022, Salı 20:51 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Serdar Gürler, eski takımı Konyaspor'a karşı

Medipol Başakşehir'in devre arası transfer döneminde yeşil-beyazlı ekipten transfer ettiği Serdar Gürler, eski takımıyla ilk kez karşı karşıya geldi. Konyaspor oyuncusunu transfer döneminde bırakmak istemese de, tecrübeli hücum oyuncusunun serbest kalma maddesi kullanılarak İstanbul ekibine transferi gerçekleşti.

Transferin ardından Konyaspor taraftarları, iç sahada oynanan maçlarda ve sosyal medyada Serdar Gürler'e tepkiler göstermişti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmanın oynanacağı 15 Ocak tarihinden önce transfer olduğu için eski takımına karşı görev yapabildi.

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