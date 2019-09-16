Başakşehir’de Roma maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İtalya’nın Roma takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16 Eylül 2019, Pazartesi 21:18
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Başakşehir’de Roma maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İtalya’nın Roma takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli kulüpte yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan sahadaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas ve top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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