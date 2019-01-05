Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho için imza töreni düzenlendi.

İstanbul ekibine imzayı atan yıldız oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve Robinho şu ifadeleri kullandı:

Gümüşdağ: Hepimiz çok mutluyuz

"Robinho'ya hayallerimizden hedeflerimizden bahsettik. O da hayallerimizi gerçekleştirmek için gelmek istedi. Bu arzuyla transferi yaptık. Sivasspor'a ahlaki ve sportif duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Robinho, teknik ekibimizin arzu ettiği bir transferdi. Öncelikle Sivasspor ile görüştük, daha sonra Robinho ile kameralı görüştük ve anlaştık. Onun gelişinden dolayı hepimiz çok mutluyuz."

Robinho: Büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum

"Başakşehir'e hayalleri gerçekleştirmeye geldim. Buraya gelmemdeki en büyük neden şampiyonluk isteğimdi. Zaten takım çok büyük oyunculardan kurulu, bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Başakşehir gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Son yıllarda şampiyonluğun favorisi olan, şampiyonluğa yaklaşan bir takım. Buraya şampiyon olma isteğiyle geldim. Ailem ve ben, Sivas'ta çok iyi ağırlandık. Sivasspor camiasına ve taraftarlarına da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sivasspor'a teşekkür ediyorum. Oradaki çok güzel anılarım oldu. Sivasspor taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ise Başakşehir taraftarına büyük sevinçler yaşatmak istiyorum. Başakşehir ile oynadığımız ilk maçtan sonra oynadıkları futbolu çok beğendim. Benim oyun karakterime uygun olan bir futbol."