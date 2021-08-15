Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk haftasında Alanyaspor 'u konuk eden Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sakatlandı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Akdeniz ekibinin Brezilyalı kanat oyuncusu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Ömer Ali'nin ilk tedavisi saha içerisinde yapıldı.

Acı çektiği gözlenen ve oyuna devam edemeyen milli oyuncu, yerini 38. dakikada Junior Çaçiçara'ya bıraktı. Davidson ise Ömer Ali'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

29 yaşındaki oyuncunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







