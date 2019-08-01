Başakşehir’de Olimpiakos heyecanı

Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi, 0-0’ın rövanşında Viktoria Plzen’i 4-0 mağlup eden Yunan devi Olimpiakos oldu.

01 Ağustos 2019, Perşembe 06:51
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Başakşehir’de Olimpiakos heyecanı

İstanbul ekibi, kadrosunu geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Mathiue Valbuena, Jose Sa, Ruben Semedo ve El Arabi gibi isimlerle güçlendiren Kırmızı- Beyazlılar’ı 7 ve 13 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarda devirerek play-off oynama hakkı kazanmayı hedefliyor. Öte yandan Turuncu- Lacivertliler, transfer çalışmalarına da hız verdi. Transferin en hareketli takımlarından biri olan Başakşehir son olarak Göztepe’nin 23 yaşındaki orta sahası Doğanay Kılıç’ı renklerine bağladı.

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