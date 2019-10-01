Başakşehir’de Mönchengladbach maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

01 Ekim 2019, Salı 21:38
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Başakşehir’de Mönchengladbach maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya’nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile pas çalışmasının ardından savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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