Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Turuncu-Lacivertli formayı ilk kez Kayserispor maçında giydi. Mesut, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynayan, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas’a bırakan oyuncu, o tarihten sonra ilk kez süre aldı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden dünyaca ünlü yıldızın Antwerp deplasmanında 11 başlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

1+1 yıllık sözleşme imzaladı

2021'in Ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklediği çıkışı yapamayan Mesutz Özil, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmasının ardından Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.