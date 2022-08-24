Başakşehir'de Mesut Özil Antwerp maçına 11'de başlayacak
Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor karşısında ilk kez Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil 11'deki yerine kavuşuyor. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden dünyaca ünlü yıldızın Antwerp deplasmanında 11 başlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Turuncu-Lacivertli formayı ilk kez Kayserispor maçında giydi. Mesut, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynayan, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas’a bırakan oyuncu, o tarihten sonra ilk kez süre aldı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden dünyaca ünlü yıldızın Antwerp deplasmanında 11 başlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
1+1 yıllık sözleşme imzaladı
2021'in Ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklediği çıkışı yapamayan Mesutz Özil, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmasının ardından Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.