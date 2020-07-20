Topal, ayrıca Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını da gerçekleştirerek adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli futbolcu daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray'la, 2013-14 sezonunda da Sarı- Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

LİGDE DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLANLAR

Mehmet Topal

2007-2008/2013-

2014/2019-2020

Galatasaray/Fenerbahçe/ Başakşehir

Mert Günok

2010-2011/2013-2014 Fenerbahçe,

2019-2020 Başakşehir

Kerim Frei

2015-2016/2016-2017 Beşiktaş,

2019-2020 Başakşehir

Demba Ba

2016-2017 Beşiktaş,

2019-2020 Başakşehir

Aurelien Chedjou

2014-2015 Galatasaray,

2019-2020 Başakşehir

Arda Turan

2007-2008 Galatasaray,

2019-2020 Başakşehir

Gökhan İnler

2016-2017 Beşiktaş,

2019-2020 Başakşehir

Uğur Uçar

2005-2006 -2007-2008 Galatasaray