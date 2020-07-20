Topal, ayrıca Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını da gerçekleştirerek adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli futbolcu daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray'la, 2013-14 sezonunda da Sarı- Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.
LİGDE DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLANLAR
2007-2008/2013-
2014/2019-2020
Galatasaray/Fenerbahçe/ Başakşehir
Mert Günok
2010-2011/2013-2014 Fenerbahçe,
2019-2020 Başakşehir
Kerim Frei
2015-2016/2016-2017 Beşiktaş,
2019-2020 Başakşehir
Demba Ba
2016-2017 Beşiktaş,
2019-2020 Başakşehir
Aurelien Chedjou
2014-2015 Galatasaray,
2019-2020 Başakşehir
Arda Turan
2007-2008 Galatasaray,
2019-2020 Başakşehir
Gökhan İnler
2016-2017 Beşiktaş,
2019-2020 Başakşehir
Uğur Uçar
2005-2006 -2007-2008 Galatasaray