Başakşehir’de Manuel Fernandes sesleri

Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Başakşehir'in Lokomotiv Moskova’dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun İstanbul ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat istediği öğrenildi.

25 Aralık 2018, Salı 05:57
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Başakşehir’de Manuel Fernandes sesleri

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan lider Başakşehir’in gündeminde bir süredir Manuel Fernandes vardı. Lokomotiv Moskova’dan ayrılacak olan yıldız oyuncunun İstanbul ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat istediği öğrenildi.

Turuncu-Lacivertliler’in ise 2 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacağını belirttiği ve görüşmelerin bu nedenle askıya alındığı ifade edildi.

Fernandes’in Rus ekibindeki sözleşmesi sezonunda sonunda bitecek.

Mehmet Ali Sabuncu

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