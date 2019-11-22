Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin 39. dakikasında bir pozisyon sonrası turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir ile sarı-kırmızılı oyuncu Adem Büyük tartışma yaşadı. Daha sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu da her iki oyuncuya sarı kart verdi.

Gördüğü bu kartla cezalı duruma düşen Mahmut, ligin 13. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir-Antalyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Oyuna devam edemedi

Tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Bir süre tedavisi saha içinde devam eden Mahmut, oyuna devam edemedi ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Mahmut Tekdemir’in yerine 60. dakikada oyuna Gulbrandsen dahil oldu.

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