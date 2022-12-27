7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u 3-1'le geçerek moral depolayan Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Deniz Türüç ve Danijel Aleksic'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 2 maçlık seri yakaladı. Başakşehir, 30 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Müsabakanın 33. dakikasında Antalyaspor'lu Luiz Adriano ile girdiği ikili mücadelede rakibinin ayağına basarak sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK müsabakası öncesinde cezalı duruma düştü.

Turuncu Lacivertliler'in kaptanı, Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Konyaspor ve Fenerbahçe müsabakalarında da sarı kart görmüştü.







