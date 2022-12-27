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Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Gaziantep FK maçında yok

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir, Antalyaspor karşısında gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.

27 Aralık 2022, Salı 20:19 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Gaziantep FK maçında yok

7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u 3-1'le geçerek moral depolayan Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Deniz Türüç ve Danijel Aleksic'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 2 maçlık seri yakaladı. Başakşehir, 30 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Müsabakanın 33. dakikasında Antalyaspor'lu Luiz Adriano ile girdiği ikili mücadelede rakibinin ayağına basarak sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK müsabakası öncesinde cezalı duruma düştü.

Turuncu Lacivertliler'in kaptanı, Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Konyaspor ve Fenerbahçe müsabakalarında da sarı kart görmüştü.


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(ÖZET) Başakşehir-Antalyaspor maç sonucu: 2-0


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