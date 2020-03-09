Başakşehir’de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul’da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

09 Mart 2020, Pazartesi 20:53 Son Güncelleme:
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Başakşehir’de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul’da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 5’e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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