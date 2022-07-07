Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını 10 günden fazladır Burdur'da sürdürüyor. Neşeli ve yoğun şekilde çalışmalarına devam eden Başakşehir'e Burdur'da ilgi de bir hayli fazla. Burdur'u çok sevdiklerini dile getiren teknik direktör Emre Belözoğlu, "Yazın sıcak havasında buradaki bu esinti eşsiz. Sporcular içinde çok güzel bir tesis" diye konuştu.

Skora katkı verecek oyuncularla görüştüklerini söyleyen teknik direktör Belözoğlu, geçen seneden oturmuş bir düzenleri ve iyi bir kadroları olduğunu belirterek, kadroya 3 oyuncu desteğinde bulunarak kadroyu daha da güçlendireceklerini söyledi. Belözoğlu, "Başakşehir'in hedefi her zaman en kötü Avrupa kupalarına gitmektir. Sezonu en üstte bitirmek adına bu mücadelemizi göstereceğiz ve bu gücümüz var, geçmişimizde var. Yine aynı şekilde yolumuza devam edip ilerleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA)