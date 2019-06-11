Başakşehir’de gündem Salih

Yeni sezonda eldeki kadronun büyük kısmını koruyarak yapılacak takviyelerle yeniden zirveye oynamayı planlayan Başakşehir’de Salih Uçan sesleri...

Kiralık olarak gittiği Empoli’den ayrılan ve Fenerbahçe’deki sözleşmesi de sona eren başarılı orta saha oyuncusunun bonservisi elinde. Okan Buruk’la bugün resmi sözleşme imzalayacak olan Turuncu-Lacivertliler’in Salih’i renklerine bağlamak adına çalışma içerisinde olduğu öğrenildi.

İtalya’dan da teklifler aldığı belirtilen Salih’in, Başakşehir seçeneğini değerlendirmek istediği gelen haberler arasında. İstanbul ekibinde orta sahada Emre Belözoğlu ayrıldı, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir’e ise teklifler var.