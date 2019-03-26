Başakşehir'de gündem İrfan Can Kahveci!

Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. 24 yaşındaki oyuncu Konyaspor maçında sahadaki yerini alacak.

26 Mart 2019, Salı 05:54
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Başakşehir'de gündem İrfan Can Kahveci!

Yaşadığı sakatlık sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarılan İrfan Can Kahveci’nin durumu korkutmuştu. Milli ara dönüşünde sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Turuncu- Lacivertli ekipte başarılı orta saha oyuncusunun tedavisi tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık ekibinin İrfan Can’ı kritik maça yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. İrfan’ın büyük bir aksilik olmazsa sahada olabileceği belirtildi. Ayrıca Milli Takım’da sakatlanan Emre Belözoğlu’nun da tedavisine bugünden itibaren başlanacak. Yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak tetkiklerin ardından bilgilendirmede bulunulacak.

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