Başakşehir’de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.