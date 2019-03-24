Başakşehir'de futbolcuların hırsı Avcı'yı mutlu etti
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan ve şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunan Medipol Başakşehir, milli ara sonrasında oynanacak Atiker Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Başakşehir tesisleri antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada 30'ar dakikadan 2 devre çift kale maç yapıldı. Çift kale maçta galip gelen takımda yer alan futbolcular ise büyük bir sevinç yaşadı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında oyuncuların daha dinç ve hırslı bir performans sergilemesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Öte yandan turuncu lacivertliler, lige verilen milli arada sakat oyuncuların iyileşmesi ve kalan 8 maça tam kadro çıkmak için büyük bir çaba sarf ediyor.
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