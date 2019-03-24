Başakşehir tesisleri antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada 30'ar dakikadan 2 devre çift kale maç yapıldı. Çift kale maçta galip gelen takımda yer alan futbolcular ise büyük bir sevinç yaşadı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında oyuncuların daha dinç ve hırslı bir performans sergilemesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Öte yandan turuncu lacivertliler, lige verilen milli arada sakat oyuncuların iyileşmesi ve kalan 8 maça tam kadro çıkmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

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