Başakşehir’de Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig’in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda oyuncuların, 5’e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.