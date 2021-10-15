Beşiktaş ’ın bu akşam konuk olacağı Başakşehir yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkacak. 8 haftada alınan 2 galibiyet, 6 mağlubiyet sonrası Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Turuncu-Lacivertliler, teknik adam tercihini eski kaptanından yana kullandı. Milli arada göreve başlayan Belözoğlu, 2015- 2019 sezonları arasında formasını giydiği Başakşehir’i içine düştüğü durumdan kurtarmak için kolları sıvadı. Fener’de 10’da 7 yaptı Milli arada takımla çalışmak için uzun bir dönem yakalayan Belözoğlu’nun ilk 11’de küçük çaplı değişiklikler yapabileceği öğrenildi. 4-1-4-1’den 4-2-3-1’e dönmesi muhtemel olan genç çalıştırıcının sağ bekte Şener, savunmanın ortasında Epureanu, sol bekte Hasan Ali Kaldırım, forvet arkasında da Aleksic tercihlerini yapabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe ’de 10 maça çıkan Emre Belözoğlu 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, yeni takımı Başakşehir’i de deplasmanda devirmişti.