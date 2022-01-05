Süper Lig 'in 9. haftasında Aykut Kocaman'ın yerine Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ligdeki 11 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyerek harika bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu, özel bir sağlık sorunu yaşamıştı fakat genç hocadan iyi haber geldi. Sağlık sorunu nedeniyle cumartesi günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde Turuncu-Lacivertliler'in başında olması zor gözüken Emre Belözoğlu, ilaç tedavisiyle kendini toparladı ve bugün antrenmanda takımının başında yer aldı.

Topla ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Başakşehir, yarın saat 18.00’da yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. Tedbir amaçlı evinde kısa süre istirahat ettikten sonra takımının çalışmasına katılan Emre Belözoğlu'nun Alanyaspor mücadelesinde takımın başında yer alması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Başakşehir'i 8. hafta sonunda 15. sırada devralan Emre Belözoğlu başarılı sonuçların ardından İstanbul temsilcisini ligin ilk yarısının sonunda 3. sıraya taşımıştı.