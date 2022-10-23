Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe 'ye Diego Rossi'nin son bölümde attığı golle 1-0 mağlup oldu. Başakşehir'in başında oldukça başarılı bir görüntü çizen Emre Belözoğlu da bu mağlubiyet ile bir ilki yaşamak durumda kaldı.

Kaleci Volkan'dan kritik hata

Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan, özellikle ilk yarıda sahanın en iyileri arasındaydı. Kritik kurtarışlara imzasını atan Volkan, 90 dakika boyunca tek bir hata yaptı. Kendisine gelen topu ileriye yollarken pas hatası yapan Volkan, pozisyonun devamında Rossi'nin enfes vuruşunda gole engel olamadı.

Başakşehir'de Deniz cezalı

Konuk Başakşehir, Fenerbahçe mücadelesi öncesi kalesinde sadece 3 gol görmüştü. Başakşehir, dün akşam ise toplamda kalesinde 4. kez gole engel olamadı. Ayrıca Emre Belözoğlu'nun takımında ilk 11'de forma giyen Deniz Türüç, ceza sınırında olan isimlerden biriydi. Deniz, ikinci yarıda sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, önümüzdeki hafta Giresunspor ile iç sahada oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Belözoğlu ilk kez kaybetti

Emre Belözoğlu, hocalık kariyerindeki 50. sınavına yıllarca emek verdiği Fenerbahçe karşısında çıktı. Belözoğlu, Başakşehir'le birlikte ise 3 büyüklere karşı 7. maçında ilk mağlubiyetini dün Kanarya'dan aldı.

Teknik direktörlük kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen şu ana kadar çok iyi bir grafik çizen Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, hocalık kariyerinde dün akşam 50. karşılaşmasına (30 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi) çıktı. Yıllarca formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Sarı-Lacivertliler'e karşı Kadıköy'de rakip olarak boy gösteren Belözoğlu'nun, bu maç öncesi 3 büyüklere karşı Başakşehir'le birlikte yenilgisi (6 maçta) yoktu. Galatasaray 'a karşı 2 beraberlik, Beşiktaş 'a karşı 2 galibiyet ile 1 beraberlik alan, Kanarya'yı geçen sezon mağlup eden genç teknik adam, bu kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

'Hep gönlümde kalacak'

Deneyimli çalıştırıcı, 90 dakika öncesi tribünlerin kendisine olan sevgi gösterileri için "Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri her zaman ayrı. Kolay değil bu duygular. Fenerbahçe'yi çok sevdik. Güzel günler yaşadık, sıkıntılı günler yaşadık. Fenerbahçe hep gönlümde kalacaktır. Fenerbahçe'ye 1 gün bile rakip olmak kolay olmasa bile elimizden geleni yapmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

Aslıhan Çil