Başakşehir'de Emre Belözoğlu şoku!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de sakatlanan Emre Belözoğlu, 29. dakikada yerini Mossoro'ya bıraktı.

19 Mayıs 2019, Pazar 19:38 Son Güncelleme:
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Başakşehir'de Emre Belözoğlu şoku!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında iki şampiyonluk adayı karşı karşıya geldi. Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Mücadelede Başakşehir adına şanssız bir an yaşandı.

Donk'un müdahelesinde Emre Belözoğlu sakatlandı. Tecrübeli oyuncu kenara 'beni değiştirin"işareti verdi. Mossoro, Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna giren oyuncu oldu.

38 yaşındaki yıldız futbolcunun maç öncesi oynaması şüpheliydi. Ancak Abdullah Avcı kendisi ile bir görüşme yaptığını ve iyi hissettiği için 11'de yer almak istediğini belirtmiş ve maça yine kaptan olarak çıkmıştı.

Deneyimli futbolcu maça sakatlığından dolayı iğneyle çıkmıştı.

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