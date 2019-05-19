Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında iki şampiyonluk adayı karşı karşıya geldi. Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Mücadelede Başakşehir adına şanssız bir an yaşandı.

Donk'un müdahelesinde Emre Belözoğlu sakatlandı. Tecrübeli oyuncu kenara 'beni değiştirin"işareti verdi. Mossoro, Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna giren oyuncu oldu.

38 yaşındaki yıldız futbolcunun maç öncesi oynaması şüpheliydi. Ancak Abdullah Avcı kendisi ile bir görüşme yaptığını ve iyi hissettiği için 11'de yer almak istediğini belirtmiş ve maça yine kaptan olarak çıkmıştı.

Deneyimli futbolcu maça sakatlığından dolayı iğneyle çıkmıştı.