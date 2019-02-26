8 yıldır Süper Lig’de başarılı bir şekilde forma giyen ve gösterdiği performansla tam bir istikrar abidesi olan Edin Visca’nın sezon sonunda Medipol Başakşehir kariyerine son vereceği öğrenildi.

VİSCA BUNDESLİGA'YI İSTİYOR

Saha içerisindeki kaliteli oyunun yanı sıra kişiliğiyle de taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sempatisini toplayan Visca için Schalke ve Wolfsburg’un devrede olduğu belirtilirken, Boşnak yıldıza Alman ekiplerinin haricinde bazı İngiliz ve Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğu ifade edildi. Süper Lig’in en fazla gol ve asist yapan kanat oyuncularının başında gelen Edin Visca’nın BundesLiga’ya gitmeye daha sıcak baktığı anlaşılırken oyuncunun menajeri Zubanovic Hadis’in şimdiden görüşmelere başladığı bildirildi.

Bu sezon 27 maçta 10 gol 12 asist yapan Visca için Başakşehir’in en az 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenilirken Haziran ayında ayrılığın kesin olarak gerçekleşeceği iddia edildi.

Kaynak: Akşam