Özellikle dört büyüklere karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken Boşnak futbolcu Edin Visca, Trabzonspor'a karşı da skor bulmayı başardı. Boşnak futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı çıktığı 14 karşılaşmada 6 gol atıp, 5 de asist yaptı. Visca'nın kariyeri boyunca en fazla gol attığı ekip Trabzonspor olurken benzer performansı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı da gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu üç ekibe karşı da 16'şar maça çıkarken Galatasaray mücadelelerinde 3 gol, 5 asist; Fenerbahçe karşılaşmalarında 2 gol, 4 asist, Beşiktaş maçlarında ise 2 gol, 7 asist ile oynadı.

SAKATLIK NEDİR BİLMİYOR

Başarılı futbolcu, dört büyüklere karşı 13 gol, 21 asist buldu. Medipol Başakşehir ile Süper Lig kariyerinde 268 maça çıkan ve 77 gol atıp, 76 asist yapan Visca, istikrarı ile de öne çıkıyor. Başakşehir'in yıldızı, son sakatlığını 2012-2013 sezonunda yaşadı. Sekiz sezondur sakatlık yüzü görmeyen tecrübeli oyuncu, bu süreçte bir kez kart cezalısı durumuna düştü. Kariyeri boyunca da hiçbir sezonda üçten fazla sarı kart görmedi. (Sabah)