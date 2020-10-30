Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Başakşehir'de bir oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başakşehir'in yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır"