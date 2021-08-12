Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5’e 3 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Tedavisi süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli takım, yarın akşam yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.