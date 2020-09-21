Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, ilk haftada 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11’inde tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Galatasaray karşısında; Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Berkay Özcan, Danijel Aleksic ve Demba Ba 11’i ile maça başladı. Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11’de görev yapan Enzo Crivelli’yi yedeğe çekerken, yerine Berkay Özcan’ı sahaya sürdü. Medipol Başakşehir’in yedek kulübesinde Crivelli’nin yanı sıra Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Carlos Ponck, Kerim Frei, Boli Bolingoli Mbombo, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel ve Alican Özfesli görev bekledi.

Sıradaki rakip Karagümrük

Galatasaray karşısından; Radamel Falcao ve Younes Belhanda’nın golleriyle 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, 2020-21 sezonuna yaptığı kötü başlangıcı sürdürdü. Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Turuncu- Lacivertliler, teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde sıradaki maçına cuma günü Karagümrük deplasmanında çıkacak.





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